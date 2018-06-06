البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري

توقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2018- 2019، وذلك خلال تقرير صادر باللغة العربية.

وقال البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي أصدره، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق مصر نموا بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري على أن يرتفع إلى 5.8% خلال العام المالي 2019- 2020.

وأوضح البنك أن مصر شهدت تحسنا في مجال الاستثمار وصافي الصادرات بفضل استقرار سعر الصرف وقوة الطلب المحلي.

وتنفذ مصر عدة إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016، وحررت سعر الصرف في نوفمبر 2016، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والفائدة، كما أصدرت عدة قوانين للتشجيع الاستثمار.

المصدر: "البنك الدولي"