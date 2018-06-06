قريبا.. روسيا تعيد للأجانب امتياز "ضريبة القيمة المضافة"

يتوقع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن يبدأ تطبيق نظام "استرداد ضريبة القيمة المضافة" للأجانب في روسيا عام 2019، وذلك بعد اختبارها في بعض المناطق خلال العام الجاري.

وقال مانتوروف اليوم الأربعاء إن تطبيق نظام "Tax Free" (بلا ضرائب) سيحفز القدرة الشرائية للأجانب في روسيا، ويأتي ذلك في وقت مهم، حيث يتزايد عدد السياح الأجانب القادمين إلى روسيا.

كذلك أشار، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، إلى أن "نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة" يطبق حاليا بشكل تجريبي في 12 منطقة روسية.

ودخل قانون "استرداد ضريبة القيمة المضافة" حيز التنفيذ في روسيا مطلع العام الجاري، ويتيح القانون للمواطن الأجنبي استرداد جزء من ضريبة القيمة المضافة، التي يضطر لدفعها داخل روسيا عند شراء البضائع.

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وتمثل الضريبة 18% من ثمن البضاعة، وينبغي على المواطنين الأجانب الراغبين في استرداد هذه الضريبة الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكذلك طلب استمارة خاصة من المتجر يدون فيها اسم المشتري وجنسيته ورقم جواز سفره وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان ومعلومات أخرى ضرورية.

وعند المغادرة، يقوم المواطن بتقديم الفواتير، بعد ختمها من إدارة الجمارك في نقطة المغادرة، إلى شركات مختصة في استرداد هذه الضريبة مثل "Premiere Tax Free"، والتي ستقوم بإرجاع النقود مقابل نسبة معينة.

ويشترط القانون على أن يكون المواطن الأجنبي قد أنفق على شراء السلع ما لا يقل عن 10 آلاف روبل (171 دولار) في اليوم الواحد، ويستثني القانون مواطني الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان).

المصدر: وكالات

فريد غايرلي