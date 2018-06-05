البورصة المصرية تهبط قبل قرارات مرتقبة بشأن أسعار الوقود

انخفضت الأسهم المصرية بشكل حاد اليوم الثلاثاء في ظل موجة مبيعات كبيرة من قبل الأفراد لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار).

وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت غرينيتش تراجع المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 3.59% إلى 15815.4 نقطة، وفي ظل هذا الهبوط أوقفت البورصة التداول بـ18 سهما لنزولها أكثر من 5%.

ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر منذ جلسة أمس الاثنين أسهم مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية و"البنك التجاري الدولي" و"سوديك" و"المجموعة المالية هيرميس" و"أوراسكوم للتنمية".

وقال المحللون إن هناك حالة خوف "لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة"، وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.

وأوضحت المحللة في بنك الاستثمار المصري "فاروس"، رضوى السويفي، أنه "هناك حالة من الذعر لدى الأفراد وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب".

وأضافت السويفي "لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي".

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأعلنت حينها عن برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.

(الدولار = 17.87 جنيه مصري)

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي