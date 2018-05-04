السعودية تغلق مؤقتا بعض المواقع السياحية

أوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية في تغريدة سبب إغلاق بعض المواقع السياحية في المحافظة، الواقعة في شمال غرب المملكة.

وقالت الهيئة إن سبب إغلاق مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة جاء لإتاحة الفرصة للخبراء، لإجراء سلسلة من الأبحاث المهمة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، على أن يعاد افتتاحها في عام 2020.

حفاظًا على الكنوز الأثرية التي تمتلكها #العلا؛ تم إغلاق #مدائن_صالح والخريبة وجبل عكمة موقتًا لإتاحة الفرصة للخبراء لإجراء سلسلة من الأبحاث المهمة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها و تهيئتها لاستقبال الزوار من أنحاء العالم ، على أن يعاد افتتاحها في عام 2020. pic.twitter.com/1Ng8IJPO3o — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) May 3, 2018

يذكر أن السعودية وفرنسا وقعتا في أبريل الماضي اتفاقا ينص على القيام بتطوير سياحي وثقافي لمنطقة العلا، الغنية بالآثار والمناظر الخلابة.

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ويقضي الاتفاق، الذي تبلغ مدته 10 سنوات، بإنشاء وكالة مثل هيئة "متاحف فرنسا"، التي رعت إقامة متحف "اللوفر- أبوظبي"، الذي دشن في شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي