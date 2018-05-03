نوفاك يؤكد التزام روسيا باتفاق "أوبك +"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن مستوى التزام روسيا بالاتفاق العالمي "أوبك +" لخفض إنتاج النفط بلغ في شهر أبريل الماضي نسبة 95.2%.

وأضاف نوفاك في بيان: "روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق التوازن في سوق النفط وكبح العوامل التي تؤدي لتقلب الإنتاج".

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وتتعاون مجموعة دول من داخل منظمة "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية في سوق النفط، إذ تقوم هذه الدول بتقليص إنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل من النفط، في خطوة تهدف لامتصاص تخمة المعروض وخفض كميات النفط المخزنة لدعم أسعار النفط.

ويسري اتفاق تقييد الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وستجتمع أوبك في يونيو لتتخذ القرار المناسب لخطوتها التالية، فيما أكدت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إنها تنوي تمديد الاتفاق حتى 2019.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي