السعودية تنوي الاستثمار في مشروع جديد بمصر

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، أن إحدى الشركات السعودية قررت ضخ استثمار جديد بمصر.

وأضاف أن الاستثمارات سيتم ضخها من خلال مشروع لتصنيع المنتجات الورقية بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، ويضم 3 خطوط إنتاج منها خط لإنتاج شكائر الأسمنت.

وقال إن الشركة طلبت تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم بدء الإنتاج من الخط الأول خلال عام ونصف العام من تخصيص الأرض.

وقام المهندس أحمد عبد الرازق بزيارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية، وهي الهيئة المناظرة لهيئة التنمية الصناعية المصرية، حيث استقبله قصي محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، الذي قدم عرضاً حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال توفير الأراضي للأنشطة الصناعية والاستثمارية، وكذا الخدمات المقدمة داخل المدن الصناعية بالمملكة.

ولفت عبد الرازق إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين؛ للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الهيئتين، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات حول الأنشطة الصناعية في كل من مصر والسعودية ، الأمر الذي يسهم في تسهيل حصول المستثمرين بالبلدين على كل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والاستثمارية، وهو ما سينعكس إيجابيا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.

المصدر: وكالات