"الملكية الأردنية" تخفض خسائرها للنصف

تمكنت شركة الملكية الأردنية من خفض خسائرها في الربع الأول من 2018 إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والمقدرة بـ 26.3 مليون دينار، حسبما أفادت وكالة "بترا".

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران ستيفان بيشلر، في مؤتمر صحفي: "الانخفاض الملحوظ في خسارة الربع الأول جاء نتيجة زيادة الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 143 مليون دينار بارتفاع بلغ 16.6 مليون دينار عن الموازنة المقدرة و 16.9 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2017.

وأوضح بيشلر أن خطة التحول إلى الربحية التي أطلقتها الشركة في النصف الثاني من عام 2017 ويجري تنفيذها في الوقت الراهن بدأت تؤتي ثمارا إيجابية في ضوء النتائج المالية التي أظهرت أن الشركة سجلت ربحا صافيا بلغ قبل الضريبة 468 ألف دينار.

واعتبر المدير التنفيذي للملكية الأردنية أن ارتفاع عدد المسافرين في الربع الأخير من عام 2017 بنسبة 15 بالمئة، وزيادة معدل امتلاء الطائرات بواقع 9 نقاط، وبالتالي ارتفاع عدد المسافرين لعام 2017 بنسبة 7 % ونمو معدل امتلاء الطائرات بواقع 5 نقاط ليصل إلى 71 % مقارنةً مع معدل امتلاء بلغ 66 % عام 2016، هو السبب في الوصول لهذه النتيجة الإيجابية.

وأضاف بيشلر أن كل ما أسلفه أدى إلى زيادة إيرادات العام الماضي بقيمة 25 مليون دينار لتصل إلى 623 مليون دينار مقابل 598 مليون دينار عام 2016 وبنسبة ارتفاع 4 %، ليرتفع صافي الربح التشغيلي لعام 2017 إلى 12 مليون دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار عام 2016.

نسبة سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي (1 دينار=1.4 دولار)

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

علي الخطايبة