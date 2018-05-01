وفاة الغراوي "ملك الشوكولا" السوري

تناقلت وسائل إعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة رجل الأعمال السوري بسام غراوي، صاحب أفخر ماركات الشوكولا في سوريا وأبرز مصدريها.

ويملك غراوي (64 عاما) أفخر أنواع الشوكولا، التي بدأت عائلته بصنعها منذ عام 1805، لتتحول إلى إحدى أهم الشركات في المنطقة عام 1931، وفازت الشركة "بسام غراوي لصناعة وتجارة السكاكر والشوكولا"، ومقرها لبنان، بجوائز التميز في فرنسا مرات عدة.

#غرد_بصورة_من_بلدك



جناح شركة غراوي للشوكولاته في باريس عام 1930 pic.twitter.com/013PxtdPq0 — الرأي قبل الشجاعة (@ray24255) ٥ يونيو ٢٠١٦

وتظهر السيرة الذاتية لغراوي، أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، وعمل رئيسا تنفيذيا للشركة منذ عام 1993، ثم ترأس مؤسسة "غراوي للتجارة والتسويق" عام 1975، وأسس شركة "غراوي المتحدة" عام 1994.

وفاة رجل الأعمال السوري بسام غراوي https://t.co/3H52GTfyxj عبر @enabbaladi — Bassem Hanna (@BassemHanna11) ١ مايو ٢٠١٨

عمل أمينا عاما في اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق، بين عامي 2009 و2014، وترأس "ملك الشوكولا" كما يوصف، مجموعات وشركات مختلفة منها شركة "سمسم" السورية.

وافتتح الغراوي نهاية العام الماضي، محلا في هنغاريا لعرض منتجات شركته، بعد أن لجأ إليها وحصل على الجنسية المجرية، لينتقل مع عائلته إليها عام 2015.

الباكي...

الشوكولا تبكي بسام غراوي

وداعا بسام https://t.co/p3jF3RvDUQ — Mamoun BONNI (@MamouBONNI) ١ مايو ٢٠١٨

واستثمر بشركته مع ثلاث شركات أخرى نحو 25 مليون يورو في مصنع افتتحه معها، وأسهمت الحكومة المجرية بخمسة ملايين يورو فضلا عن دعم ضريبي.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي