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فنزويلا تعرض إغراءات كبيرة على الراغبين في شراء عملتها الإلكترونية

مال وأعمال

فنزويلا تعرض إغراءات كبيرة على الراغبين في شراء عملتها الإلكترونية
Reuters
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عرضت فنزويلا على الهند حسومات بنسبة 30% من قيمة النفط الفنزويلي الخام المباع إليها، لقاء موافقة نيودلهي على استخدام العملة السبرانية الفنزويلية El Petro.

وقالت صحيفة Business Standard اليومية الهندية، إن ممثلي فنزويلا قدموا هذا الاقتراح خلال زيارتهم للهند في مارس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن موهيت كالرا، رئيس البورصة الهندية للعملات الإلكترونية Coinsecure، أن ممثلي فنزويلا يجوبون مختلف دول العالم بحثا عن زبائن لعملتهم السبرانية.

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وأشار كولرا إلى أن السلطات الفنزويلية، مستعدة للسماح للبورصة الهندية المذكورة بالمشاركة في مداولات الـEl Petro التي أطلقتها فنزويلا في 20 فبراير.  

وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر استخدام هذه العملة المشفرة بسبب العقوبات المفروضة على كاراكاس، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه على فرض قيود على تداول العملة الفنزويلة الجديدة.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 

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