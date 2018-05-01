واشنطن تبعد شبح "حرب الصلب والألومنيوم " لـ30 يوما أخرى

أعلن البيت الأبيض عن إرجاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لـ30 يوما إضافية، لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى.

وأكد البيت الأبيض أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي مع كوريا الجنوبية، يعفيها من الرسوم بشكل دائم بعد موافقتها على حصص الصادرات المنصوص عليها في الاتفاق التجاري الجديد بين البلدين.

وأضاف أن هناك اتفاقات أولية حول هذا الموضوع مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل.

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من جانبها، ردت الحكومة الألمانية على قرار واشنطن اليوم الثلاثاء، أنها أخذت إعلان البيت الأبيض في الاعتبار، مع أنها لا تزال تنتظر من الولايات المتحدة "الاستثناء طويل الأمد" من تطبيق الرسوم.

وأكدت برلين على أهمية استمرار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، مشيرة إلى أن تصعيد التوتر في العلاقات التجارية لا يصب في مصلحة أي من الطرفين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقر فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25%، ومن الألومنيوم بنسبة 10% منذ 23 مارس الماضي، بدعوى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، لكنه أرجأ تطبيق هذا القرار على أستراليا، والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، ودول الاتحاد الأوروبي، حتى 1 مايو.

المصدر: وكالات

متري سعيد