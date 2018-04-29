ميركل وماكرون وماي يحذرون واشنطن من مغبة شن حرب تجارية

أعلنت برلين ولندن وباريس عن استعدادها للدفاع عن مصالحها التجارية في حال إقدام واشنطن على فرض رسوم جمركية على منتجاتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا أمس السبت مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، واتفق الزعماء الثلاثة على أنه يتعين على الولايات المتحدة تجنب اللجوء إلى الإجراءات التجارية السياسية ضد الاتحاد الأوروبي".

كما أشار زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى "ضرورة أن يستعد الاتحاد الأوروبي للدفاع بحزم عن مصالحه في إطار النظام التجاري العالمي".

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وفي وقت سابق، هددت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسليا مالمستروم واشنطن بـ"رد ثلاثي المسارات" في حال فرضت الأخيرة رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، على أن يشمل هذا الرد الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية، وخطوات دعم المنتجين الأوروبيين وفرض الرسوم على بعض السلع الأمريكية المستوردة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25%، ومن الألومنيوم بنسبة 10% منذ 23 مارس الماضي، مع أنه أجل تطبيق هذا القرار على دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم الأخرى حتى 1 مايو المقبل.

المصدر: وكالات

متري سعيد