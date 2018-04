الوليد بن طلال يبيع فنادق "موفنبيك" لـ"أكورهوتيلز" الفرنسية

استمراراً لتنفيذ استراتجيتها المعتمدة، تعلن شركة المملكة القابضة عن إكتمال دمج فنادق ومنتجات @MovenpickHotels مع مجموعة @Accorhotels



To boost its further growth, @Kingdom_KHC announces the integration of Movenpick Hotels & Resorts with Accor hotelshttps://t.co/VVgRNTj5ka