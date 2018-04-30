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الوليد بن طلال يبيع فنادق "موفنبيك" لـ"أكورهوتيلز" الفرنسية

مال وأعمال

الوليد بن طلال يبيع فنادق
Reuters Fayez Nureldine
الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
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أعلنت شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، توقيعها مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" لشركة "أكور هوتيلز" الفرنسية.

وذكرت الشركة اليوم الاثنين، أنه تم إبرام الصفقة على أساس القيمة التجارية لفنادق ومنتجعات "موﭭنبيك" بـ560 مليون فرنك سويسري (566 ﺩﻭﻻﺭ أمريكي).

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ولفتت الشركة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الصفقة تخضع للأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار، وأنه من المتوقع أن تتم في النصف الثاني من 2018.

وأشارت إلى أن شركة المملكة للفنادق "أوروبا"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "المملكة القابضة"، تمتلك حصة قدرها 33.3% من أسهم "موفنبيك".

المصدر: موقع "المملكة القابضة"

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