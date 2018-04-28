مصر تطرح مناقصة 1300 عربة قطار وروسيا تتصدر المتنافسين

ذكر نائب وزير الصناعة الروسي غيورغي كالامانوف، أن مصر أعلنت عن مناقصة 1300 عربة قطار، وأن شركة Transmashholding الروسية المجرية قد التحقت بالمنافسة وحظوظها في الفوز وفيرة جدا.

وأضاف: "هذه مناقصة كبيرة، حيث قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار"، مضيفا أنها مهمة بالنسبة لقطاع الهندسة الصناعية الروسي.

وتنافس الشركة الروسية المجرية، شركات من الصين وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا.

المصدر: تاس