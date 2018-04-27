روسيا ترفع الحظر عن استيراد الطماطم التركية

رفعت موسكو الحظر المفروض على عدد من موردي الطماطم من تركيا، وذكرت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مايو المقبل.

وجاء القرار عقب لقاء وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، واتفق الطرفان على أن يشمل القرار المؤسسات التركية التي تلتزم بالمعايير الصحية التي وضعتها الوزارة الروسية، وضمن الحصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، والمقدرة بـ 50 ألف طن.

وسمحت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، في الـ 25 أبريل الجاري، لخمس من المؤسسات التركية بتصدير الطماطم إلى روسيا، ليصبح عدد المصدرين 20 مؤسسة.

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ومن المقرر أن يحضر إلى موسكو وفد تركي متخصص، في الثالث من مايو المقبل، من أجل التباحث حول مسألة إضافة روسيا على قائمة مصدري اللحوم إلى تركيا.

وفرض الاتحاد الروسي حظرا على عدد من المنتجات التركية في يناير عام 2016، ردا على قيام سلاح الجو التركي بإسقاط المقاتلة الروسية "سوخوي – 24" فوق الأراضي السورية.

وقامت موسكو، في خريف العام 2016، برفع تدريجي للحظر المفروض على المنتجات الزراعية التركية، إلا أن الحظر على مادة الطماطم، والتي تعد واحدة من أهم المنتجات التركية، ظل لغاية نوفمبر عام 2017.

المصدر: نوفوستي