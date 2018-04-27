هبوط النفط رغم احتمال عودة العقوبات على إيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكن خام "برنت" احتفظ بجزء كبير من المكاسب، التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد العقوبات على إيران ما سيؤثر على الإمدادات.

وتراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت عقود المزيج أمس الخميس بنسبة 1%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 68 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت عقود الخام بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه مزيج "برنت" إلى تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض بنسبة 0.4%.

ويتعين على الولايات المتحدة قبل 12 مايو اتخاذ قرارها عمّا إذا كانت ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وتجدد عقوباتها على إيران، العضو في منظمة "أوبك"، وهو ما سيزيد من تقليص إمدادات الخام إلى الأسواق العالمية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي