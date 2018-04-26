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شركة سوخوي للطيران المدني توقع عقودا هامة

مال وأعمال

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قال ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة "سوخوي" للطائرات المدنية، إن شركته وقعت عقودا هامة على هامش معرض "أوراسيا" للطيران المدني والعسكري في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأوضح روبتسوف في حديث لـ RT online أن شركته وقعت اتفاقية نوايا مع مجموعة "إس 7" الروسية للطيران لتزويدها بخمسين طائرة سوبرجيت على ثلاث دفعات، مشيرا إلى أن حاجة السوق الروسية من الطائرات الآن تتراوح بين 350 إلى 400 طائرة، بينما تحتاج السوق العالمية ما بين 3000 إلى 3500 طائرة.

يذكر أن شركة سوخي قد وقعت أيضا، على هامش المعرض المذكور، صفقتين مع شركتين إيرانيتين لتزويدهما بـ40 طائرة سوبرجيت بتكلفة تجاوزت 2 مليار دولار.

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المصدر: RT online

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