روسيا تبرم صفقة مع إيران لتزويدها بـ20 طائرة مدنية (صور)

أفاد مراسل RT online نقلا عن مسؤول في شركة طيران إيرانية بأن موسكو أبرمت صفقة ضخمة مع طهران لتزويدها بطائرات روسية الصنع من طراز "سوخوي سوبرجت 100".

وأوضح المراسل أن قيمة الصفقة المبرمة تتجاوز المليار دولار وتقضي بتوريد 20 طائرة مدنية من طراز "سوخوي سوبرجت 100"، ومن المخطط أن تبدأ روسيا بتسليم الطائرات خلال العامين القادمين.

RT مراسم توقيع اتفاقية بين "سوخوي" و"أير تور الإيرانية لتوريد 20 طائرة

وأضاف المراسل أن الصفقة أبرمت بين شركة الطيران "أير تور الإيرانية" وشركة "سوخوي"، وعقدت الصفقة على هامش معرض "أوراسيا أير شو" للطيران العسكري والمدني، والمنعقد في أنطاليا جنوب تركيا.

وفي حديث خاص لـRT Online، قال مدير شركة الطيران الإيرانية، سيد رضا موسوي، إن "أير تور الإيرانية" عقدت صفقة مع "سوخوي" لشراء 20 طائرة مدنية.

RT مراسم توقيع اتفاقية بين "سوخوي" و"أير تور الإيرانية لتوريد 20 طائرة

و"سوخوي سوبرجت 100" هي طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في شهر مايو/أيار عام 2008.

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وصممت هذه الطائرة بواسطة شركة "سوخوي"، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز في عام 2011، وفي الوقت الحالي توجد منها 44 طائرة في الخدمة.

وبعد رفع العقوبات الدولية عن إيران مطلع عام 2016 بموجب الاتفاق النووي، اتجهت طهران نحو تحديث أسطول طيرانها المدني المتهالك، وفي هذا الإطار أبرمت عقودا مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص".

المصدر: "RT online"

فريد غايرلي