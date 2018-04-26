"مروحيات روسيا" تدخل تركيا

دخلت شركة "فيرتوليوتي روسيي" (مروحيات روسيا) سوق المروحيات المدنية في تركيا بإبرامها صفقة مع شركة Kaan Air التركية تقضي بتوريدها مروحيات من طراز Ка-32А11BC متعددة الأغراض.

وقال المدير العام لشركة "فيرتوليوتي روسيي"، أندريه بوغينسكي، في بيان تلقت وكالة "إنترفاكس" نسخة منه إن الصفقة تشمل تسليم 3 مروحات Ка-32А11BC لتركيا خلال العام الجاري ومن المخطط استخدامها في إطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ.

وأشار بوغينسكي إلى أن توقيع الاتفاقية "يفتح قسما جديدا من سوق المروحات المدنية في تركيا" بالنسبة للشركة إذ أن هذه الدفعة من Ка-32А11BC المدنية ستكون الأولى من نوعها.

وأضاف بوغينسكي أن مروحيات Ка-32А11BC أثبتت فعاليتها في عمليات إنقاذ الناس وإطفاء الحرائق الطبيعية مثل حرائق الغابات وتلك الناجمة عن نشاط بشري كالحرائق المشتعلة في مبان متعدد الطوابق في مختلف دول العالم، بينها كندا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها، مؤكدا استعداد شركته إلى "ضمان استغلال المروحيات الناجح في تركيا أيضا".

وذكر مدير "فيرتوليوتي روسيي" بأن روسيا سبق أن ورّدت 19 مروحية من نوع "مي 17" لتركيا تستخدمها قوات الدرك.

يشار إلى أن الصفقة أبرمت في إطار المعرض الدولي Eurasia Airshow 2018 الذي يجري في مدينة أنطاليا التركية بين الـ25 والـ29 أبريل الجاري.

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا