السيسي: سنكثف جهودنا لتلافي أزمة الأمطار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتفهم تماما المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد الرئيس المصري في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الدولة بجميع أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى.

أتفهم تماماً حالة المعاناه التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين ، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافى حدوث مثل هذه الأثار مرة أخرى. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 26, 2018

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومناطق أخرى من البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار بشكل غزيز، ما يعد نادرا لهذا التوقيت من السنة، وغمرت المياه الطرق في القاهرة، ومناطق أخرى من البلاد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي