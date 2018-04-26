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السيسي: سنكثف جهودنا لتلافي أزمة الأمطار

مال وأعمال

السيسي: سنكثف جهودنا لتلافي أزمة الأمطار
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتفهم تماما المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد الرئيس المصري في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الدولة بجميع أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومناطق أخرى من البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار بشكل غزيز، ما يعد نادرا لهذا التوقيت من السنة، وغمرت المياه الطرق في القاهرة، ومناطق أخرى من البلاد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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