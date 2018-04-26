الصين تستحوذ على عقود نفطية هامة في العراق

فازت شركات صينية وإماراتية وأمريكية، بعقود نفط في العراق، الذي يسعى النهوض باقتصاده المنهك بعد حربه ضد تنظيم "داعش الإرهابي".

وأعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس فوز شركة "UEG" الصينية بعقد تطوير الرقعة الاستكشافية "السندباد" في البصرة، في حين فازت شركة "جيو جيد" الصينية بعقدي تطوير نفط خانة والحويزة في محافظة ميسان.

فيما أبرمت شركة "كرسنت بتروليوم" الإماراتية عقدا لتطوير الرقعة الاستكشافية خشم الأحمر، كذلك وقع العراق عقدين بقيمة 118 مليون دولار لتشغيل وصيانة حقل مجنون النفطي.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، في بيان نقلته "السومرية نيوز" اليوم الخميس: "شركة نفط البصرة وقعت عقدين مع شركة أنتون الصينية وشركة كيبيار الأمريكية، لتشغيل وصيانة حقل مجنون النفطي".

وأضاف اللعيبي، أن "الوزارة حريصة على تطوير الإنتاج في حقل مجنون النفطي للوصول إلى معدلات عالية وفق الخطط المرسومة للحقل"، مشيرا إلى أن "الحقل من الحقول الكبيرة في البلاد وستعمل الوزارة على تطويره بالجهد الوطني بعد أن انسحبت شركة شل من أعمال تطويره".

من جانبه، قال مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار إن "الشركتين أنتون الصينية وكيبيار الأمريكية ستقدمان الاستشارة لتطوير القدرات ونقل المعلومات"، لافتا إلى أن "العقدين يتضمنان برنامج إدارة وصيانة معيارية للحقل وفقا لمتطلبات العالمية".

ويعتبر حقل مجنون من الحقول النفطية الكبيرة ويقع في الأراضي العراقية بنسبة 100% ويحتوي على 11 مكمن نفطي متعدد قادر على الإنتاج، وفيه ثلاثة أنواع من النفط، هي نفط ثقيل ومتوسط وخفيف.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي