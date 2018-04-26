ألمانيا.. 38 ألف وظيفة شاغرة في مجال الرعاية

أقرت الحكومة الألمانية بوجود عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في مجالي رعاية المسنين والرعاية الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد في معدل العمالة المؤهلة.

وقالت الحكومة الألمانية، حسب ما نشره موقع "دويتشه فيله"، إن هناك نحو 36 ألف وظيفة في مجال الرعاية لا تزال شاغرة ولا يمكن شغلها بسبب نقص العمالة المؤهلة.

وجاء إعلان الحكومة الألمانية ردا على استفسار طرحته الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض ونقلته صحيفة "برلينر تسايتونغ".

ووفقا لبيانات الحكومة، فإن عدد الشواغر قد بلغ 15 ألف وظيفة تخصصية، و8500 وظيفة مساعد في مجال رعاية المسنين، و11 ألف وظيفة تخصصية و1500 وظيفة مساعد غير مشغولة في حقل التمريض.

وعند مقارنة الشواغر بعدد المتقدمين، يظهر العجز "الكارثي" الذي يعانيه قطاع التوظيف، حيث يتقدم في المتوسط 21 شخصا مؤهلا لكل 100 وظيفة في مجال الرعاية يتم طرحها على مستوى ألمانيا، وفي مجال التمريض يرتفع هذا العدد إلى 41 متقدما لكل 100 وظيفة.

وفي ظل ذلك طالبت خبيرة الشؤون الصحية في حزب الخضر كوردولا شولتز أكسه، بـ"برنامج فوري يوفر دعما ماليا ملحوظا لـ50 ألف وظيفة في المستشفيات ودور رعاية المسنين"، مضيفة أن دعم من يسعون للتحول من الدوام الجزئي إلى الدوام الكلي أيضا سيسهم في إعطاء حوافز إضافية للعمالة المؤهلة للعودة إلى هذا المجال.

يذكر أن أجور العاملين في مجال الرعاية الصحية ورعاية المسنين تعتبر دون المتوسط في ألمانيا، مما يجعل الإقبال على دراستها والعمل فيها لدى الألمان ضعيفا، لكن الحكومة الألمانية تأمل في أن يؤدي رفع معدلات الرواتب في هذا المجال إلى سد حاجة السوق للعمالة المؤهلة ودفع الشباب الألماني إلى الإقبال على التأهيل في مجال الرعاية مستقبلا.

المصدر: "دويتشه فيله"

فريد غايرلي