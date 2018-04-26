تصريحات ماكرون ترفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، رغم زيادة المخزونات الأمريكية، وسط تجدد احتمالات فرض عقوبات على إيران، إلى جانب تراجع إنتاج فنزويلا النفطي.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينيتش صعد سعر برميل النفط من مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 74.17 دولار، فيما ارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 68.15 دولار للبرميل.

وتتخوف أسواق النفط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، والتي قد تخفض من صادراتها النفطية، وجاء ذلك بعد أن توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب زيارته للولايات المتحدة أن تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

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وطغت مخاوف الأسواق حول إمدادات النفط من إيران على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، والتي صعدت الأسبوع الماضي بمقدار 2.2 مليون برميل، وهو أكثر من التقديرات الأولية لمعهد البترول الأمريكي.

كما أن تراجع إنتاج فنزويلا من النفط خلال العام الماضي إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بالمقارنة بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا في 2016، كان له أثر على الأسواق.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي