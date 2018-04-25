إجراءت إفلاس توقع طاقم ناقلة روسية محتجزة في الإمارات في محنة

استغاث طاقم الناقلة "كريستال إيست"، والتي تملكها شركة روسية مفلسة تم احتجازها في الإمارات بناء على طلب مصرف "غازبروم بنك"، ويعاني بعض البحارة الموجودين على متنها من مشاكل صحية.

وتم احتجاز الناقلة، المملوكة للشركة "ناخودكا بورتبونكر"، في الإمارات منذ يونيو 2017، بسبب تعثر الشركة في الوفاء بإلتزاماتها المالية لـ"غازبروم بنك"، وهو الذراع المصرفي لشركة الغاز "غازبروم".

وقال مدير إشهار الإفلاس، وهو المسؤول عن بيع ممتلكات الشركات المتعثرة وسداد ديونها، اليوم الأربعاء: "إن طاقم البحارة قام أمس بإرسال إشارة استغاثة بسبب وجود بحارة مرضى على متن الناقلة، وتم إرسال أحد الأطباء، والآن نواصل محاولاتنا لاتخاذ إجراءات أخرى".

وعند احتجاز الناقلة في ديسمبر 2017 كان عدد أفراد طاقمها المتواجدين 7 أشخاص، والذين تمت إعادتهم إلى الوطن في ديسمبر 2017، بعد استبدالهم بطاقم جديد.

أما الآن فيطلب أفراد الطاقم الجديد المساعدة لإعادتهم إلى الوطن، لأنهم على متن الناقلة من دون وقود وكهرباء، وهناك معلومات تؤكد وجود ديون تتعلق بالرواتب وأن المالك لم يتمكن من توظيف طاقم بديل بسبب الإفلاس.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي