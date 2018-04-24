روسيا تحافظ على صدارة موردي النفط للصين

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن روسيا تصدرت قائمة موردي النفط الخام إلى الصين في مارس، لتحافظ بذلك على المركز الأول للشهر الثالث عشر على التوالي.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن روسيا وردت الشهر الماضي 5.79 مليون طن، بما يعادل 1.36 مليون برميل يوميا، وبزيادة 23.6% عن الفترة نفسها قبل عام.

وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفعت الشحنات من روسيا بنسبة 22%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 16.51 مليون طن أو ما يعادل 1.34 مليون برميل يوميا.

فيما بلغت إمدادات السعودية، صاحبة المرتبة الثانية، إلى الصين خلال مارس الماضي 4.6 مليون طن أو 1.09 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام الماضي، لكن بانخفاض من 1.2 مليون برميل يوميا في فبراير.

كذلك أشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات الصين من النفط ارتفع في مارس إلى 9.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي