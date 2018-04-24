النفط يرتفع بسبب مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014، مدفوعة بتوقعات استئناف العقوبات الأمريكية على إيران، ومواصلة دول "أوبك+" خفض الإمدادات وسط طلب قوي على النفط.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" إلى 75.20 دولار للبرميل الواحد في التعاملات المبكرة اليوم، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 نوفمبر 2014، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 69.17 دولار بزيادة نسبتها 0.77% عن آخر تسوية.

وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج، الذي تعكف عليه الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج "أوبك +" منذ بداية 2017 بهدف دعم سوق النفط وبث الاستقرار فيها، وكذلك جراء احتمال استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.

وأمام الولايات المتحدة فرصة حتى 12 مايو لتقرر ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وتجدد في المقابل عقوباتها على إيران، العضو بمنظمة "أوبك"، وهو ما سيزيد من تقليص الإمدادات العالمية.

وتأتي مساعي الدول المنتجة لخفض الإنتاج، واحتمال استئناف العقوبات الأمريكية على إيران، في وقت وصل فيه الطلب في آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، إلى مستوى قياسي جديد، مع إنشاء مصافي نفط جديدة هناك.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي