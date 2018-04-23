"بوينغ" تخطط لافتتاح مصنعها الثاني في روسيا

يتوقع أن يفتتح المصنع الثاني لشركة الطيران الأمريكية "بوينغ" في روسيا بخريف العام الجاري، وذلك بالرغم من أن واشنطن وسعت مؤخرا عقوباتها ضد موسكو.

والمصنع هو مشروع مشترك بين عملاق الطيران الأمريكي وشركة "فسمبو أفيسما" الروسية، والتي يستخدم إنتاجها في صناعات الطائرات.

وقال مدير شركة "فسمبو أفيسما" الروسية، ميخائيل فويفودين، لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الاثنين في معرض رده على سؤال بشأن موعد افتتاح المصنع: "نأمل أن يحدث ذلك في الخريف".

وتعتبر شركة "فسمبو أفيسما" الروسية أكبر منتج في العالم للتيتانيوم، وهي فريدة من نوعها إذ تنتج سلسلة كاملة تبدأ باستخراج التيتانيوم وتنتهي بإنتاج المنتجات الجاهزة من هذا المعدن.

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وتعد "بوينغ" واحدة من المستهلكين الرئيسيين للتيتانيوم، الذي تستخرجه "فسمبو أفيسما"، حيث تشتري 40% من احتياجاتها من هذا المعدن من "فسمبو أفيسما"، ولدى الشركتين الأمريكية والروسية مصنع مشترك في مقاطعة سفيردلوفسك لإنتاج قطع غيار مصنوعة من التيتانيوم.

والآن تعتزم "فسمبو أفيسما" و"بوينغ" افتتاح المصنع الثاني لإنتاج قطع غيار مصنوعة من التيتانيوم، والتي تدخل في صناعة طائرات "بوينغ" ذات الطراز 737 و777 و787.

ذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت مطلع الشهر الجاري 24 شخصية روسية و14 مؤسسة وشركة في قائمة عقوباتها المفروضة على موسكو.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي