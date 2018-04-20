وزير روسي: لن نوقف توريد التيتانيوم إلى الولايات المتحدة

استبعد وزير الاقتصاد والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن تفرض موسكو قيودا على إمدادات معدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة الطائرات، إلى الولايات المتحدة، كرد على العقوبات الأمريكية.

وأوضح الوزير: "لن نتخذ قرارا مثل هذا لأنه بالدرجة الأولى سينعكس على شركة "فسمبو أفيسما" (شركة روسية منتجة للتيتانيوم) وعلى الشركات الروسية الأمريكية في وادي التيتانيوم بمنطقة سفيردلوفسك.. لماذا نتخذ مثل هذه القرارات التي ستكون لها تداعيات سلبية على مصنعينا؟".

إقرأ المزيد

وتعتبر شركة "فسمبو أفيسما" الروسية أكبر منتج في العالم للتيتانيوم، وهي فريدة من نوعها إذ تنتج سلسلة كاملة تبدأ باستخراج التيتانيوم وتنتهي بإنتاج المنتجات الجاهزة من هذا المعدن.

ووفقا لمصادر رسمية، فإن شركه صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" تشتري 40% من التيتانيوم اللازم لإنتاج الطائرات من روسيا، فيما يستورد المصنع الأوروبي "إيرباص" 60% من احتياجاته من روسيا.

وفرض قيود على واردات التيتانيوم جاء ضمن مشروع قانون تدرسه الحكومة الروسية ومجلس النواب للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، ويشمل المشروع أيضا حظر استيراد منتجات أمريكية وتعليق توريد محركات الصواريخ الفضائية من طراز "أر دي 180"، والتي تستخدمها وكالة الفضاء "ناس" و"البنتاغون".

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي