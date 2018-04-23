المركزي السعودي يتخذ إجراء لحماية الريال

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إنه ينوي الحد من فائض السيولة في النظام المصرفي، لحماية الريال السعودي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأضاف الخليفي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" نشرت اليوم الاثنين: "لن يتم تمديد آجال بعض ودائع المؤسسة لدى البنوك التجارية، التي يحين موعد استحقاقها قريبا، بعد أن تم إيداعها في 2016".

ومن شأن هذه الخطوة، التحكم بمستويات السيولة لدى البنوك والسوق، الأمر الذي من شأنه رفع سعر الفائدة بين البنوك "سايبور" (السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي).

وستجنب هذه الخطوة مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي هي بمثابة البنك المركزي، القيام برفع معدل فائدة "الريبو العكسي"، وبالتالي لن ترتفع تكلفة الإقراض، والتي تؤثر سلبا على مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي.

يشار هنا إلى أن معدل "الريبو العكسي" هو سعر الفائدة، الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما "الريبو" هو سعر إقراض المؤسسة للبنوك.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي