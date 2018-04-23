"غازبروم" تعتزم بناء مجمع غاز ضخم على ضفاف البلطيق

يدرس عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة الغاز وصناعة بعض المنتجات الكيميائية، بالقرب من ميناء "أوست لوغوي" المطل على بحر البلطيق، جنوبي مدينة سان بطرسبورغ.

وسيقوم المجمع بتنظيف الغاز من الشوائب ومعالجة حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، منها 14 - 15 مليار متر مكعب ستوجه إلى مصنع لتسييل الغاز الطبيعي، من المخطط تشييده أيضا بالقرب من ميناء "أوست لوغوي".

أما الـ30 مليار متر مكعب المتبقية فستوجه إلى مشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع يهدف لمد خط أنابيب من روسيا، عبر قاع بحر البلطيق، إلى أوروبا.

كذلك سيضم المجمع، في حال إنشائه، مصنعا لإنتاج الإيثيلين والبولي إثيلين، باستطاعة سنوية تبلغ 1.5 مليون طن، بهدف تصديرها إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المجمع حوالي 20 مليار دولار، ليصبح في حال تنفيذه ثاني أضخم مشروع ممول من قبل "غازبروم"، بعد مشروع "قوة سيبيريا" الخاص بتوريد الغاز الروسي إلى الصين.

وتعتبر شركة الغاز الروسية "روس غاز دوبيتشا" الشريك الأساسي لـ"غازبروم" في تنفيذ هذا المشروع الواعد.

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية تعد واحدة من أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي في العالم، وتقوم الشركة بعدد من المشاريع الغاية في الأهمية الخاصة بتوريد الغاز الروسي إلى عدد من البلدان، أهمها مشاريع "السيل التركي"، والسيل الشمالي2" و"قوة سيبيريا".

المصدر: "نوفوستي"