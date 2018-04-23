"أبوظبي للاستثمار" تبيع حصتها في مطار الملكة علياء بالأردن‎

أعلنت شركة "أبوظبي للاستثمار" عن بيع حصتها البالغة 38% في ائتلاف "مجموعة المطار الدولي" (AIG)، صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

وبحسب بيان صحفي للشركة، اليوم الاثنين، كان الائتلاف بقيادة شركة "أبوظبي للاستثمار" قد فاز بامتياز لمدة 25 عاما لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار عام 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، بعد منافسة قوية خلال مرحلة تقديم المناقصات.

وتضمن الائتلاف كلا من "جروب ايه دي بي"، و"شركة نور للاستثمار المالي" "نور"، و"إدغو" وشركة "جوانو آند باراسكيفيدس" (أوفرسيز) و "جيه آند بيه- أفاكس" (جيه آند بيه).

ويمثل قيام شركة "أبوظبي للاستثمار" ببيع حصتها من الامتياز مقابل 230 مليون دولار (843 مليون درهم)، جزءا من صفقة ستشهد أيضا بيع "نور" و"جيه آند بيه" بالكامل حصتيهما، وبيع "إدغو" جزئيا.

وستقوم "جروب ايه دي بي"، التي تشغل 26 مطارا حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في "مجموعة المطار الدولي" إلى 51%.

وتتضمن قائمة المساهمين الآخرين في "مجموعة المطار الدولي" كلا من "إدغو"، و"ميريديام"، وصندوق "آي دي بي للبنية التحتية 2".

المصدر: وكالات