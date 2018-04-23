السودان يزيد إنتاج الذهب

قال السودان، الذي يسعى لاحتلال المرتبة الأولى إفريقيا بإنتاج الذهب، إن انتاج البلاد من المعدن النفيس بلغ خلال الربع الأول من 2018 نحو 36.5 طن، مقابل 27.7 طن في نفس الفترة من 2017.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المعادن السودانية أمس الأحد أن إيرادات الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 778.548 مليون جنيه (حوالي 43.25 مليون دولار).

وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان، لكن قسما كبيرا من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج.

يذكر أن السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب، بعد جنوب إفريقيا وغانا. ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من مائة شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياطاتها بـ 944 طنا من الذهب.

(الدولار = 18 جنيها سودانيا بتاريخ 23 أبريل)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي