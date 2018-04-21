منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع: اتفاقيات بـ 2.6 مليار دولار

قال رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت أن حصيلة منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع كانت توقيع اتفاقيات بقيمة 160 مليار روبل (حوالي 2.6 مليار دولار).

وأضاف أكسينوف، ملخصا النتائج الأولية للمنتدى: "في الواقع، نحن نعتقد أن المنتدى كان ناجحا. النجاح لا يكمن فقط في عدد الاتفاقيات الموقعة، ولكن أيضا في نوايا المشاركين في المنتدى، والذين تعرفوا على بعضهم البعض بشكل أكبر، كما ظهرت فرص جديدة. لقد تم توقيع قرابة 70 اتفاقية، بقيمة تصل إلى 160 مليار روبل. من ضمنها الاتفاقيات الموقعة بين رجال الأعمال فيما بينهم دون مشاركة الدولة، والتي بلغت قيمتها 42 مليار روبل (حوالي 684 مليون دولار)"

إقرأ المزيد

وكان المسؤول الروسي قد صرح لقناة "روسيا 24" أن السلطات في شبه الجزيرة الروسية تعتزم توقيع اتفاقيات بقيمة 68 مليار روبل (حوالي 1.1 مليار دولار) مع الوفد السوري المشارك في أعمال المنتدى، وتشمل مجالات مختلفة أهمها الزراعة والصناعة والسياحة.

واختتمت اليوم في شبه جزيرة القرم الروسية أعمال منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع، والتي انطلقت يوم الخميس الفائت بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة، بما فيها وفد سوري يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل، ويضم أكثر من 80 شخصا.

(دولار= 61.4 روبل تقريبا)

المصدر: تاس