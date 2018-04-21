سوريا تتطلع لمشاركة روسية فعالة ما بعد الحرب

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس الشهابي اليوم السبت، إن بلاده تتنظر من الحكومة الروسية مساعدتها في تنظيم طرق الشحن الخاصة بتصدير واستيراد البضائع من وإلى الأراضي السورية.

وأضاف الشهابي، خلال مشاركته في مؤتمر"التنمية الاقتصادية في سوريا"، المندرج ضمن فعاليات "منتدى يالطا التجاري الدولي" في شبه جزيرة القرم الروسية: "إن إعادة ترميم السكك الحديدية، و إنشاء بنوك جديدة بمشاركة أجنبية، وإعادة تأهيل قطاع الصناعة تعتبر من أهم أولوياتنا في الوقت الحالي."

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كما أشار إلى حاجة سوريا إلى استيراد السيليكون النقي من روسيا بكميات كبيرة، لأنه يستخدم في إنتاج أجهزة الكومبيوتر ، مؤكدا أنهم بالرغم من تميز الإنتاج السوري بالحداثة، إلا أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى أمور كثيرة لا تنتج في سوريا. لذلك نعمل الآن على تنشيط حركة نقل البضائع بين سوريا وروسيا.

وأكد الشهابي على حاجة سوريا اليوم إلى الاستثمارات الجدية في مختلف المجالات، وقال: "نحن بحاجة إلى بنوك مشتركة، ومنظمات تأمين مشتركة، ووسائل نقل، بما في ذلك النقل البحري، والمصانع ، والطاقة ، والغذاء ، كما نحتاج إلى الصناعة الكيميائية. نريد إعادة بناء خطوط السكك الحديدية التي تم تدميرها كما نحن بحاجة إلى اللقاحات والمواد الكيميائية والأسمدة للزراعة ".

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وفي ذات السياق أعرب السفير السوري لدى روسيا رياض حداد عن ثقته بأن الحرب في بلاده شارفت على الانتهاء، ولذلك فإن الوقت قد حان للانخراط في النهضة الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أن روسيا تأتي في مقدمة الدول التي تستطيع الآن المطالبة بالتعاون مع سوريا. وأكد "أن الذين شاركوا فى هذا الانتصار يجب أن يساهموا فى إعمار البلاد".

يذكر أن فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع قد انطلقت يوم الخميس الماضي، وموضوعها الرئيس "مستقبل العالم ، مستقبل روسيا"، ويعتبر هذا المنتدى حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وتنظم هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية، ويشارك فيه حوالي 3 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة.

المصدر: تاس