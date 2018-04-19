مفاوضات لإمداد سوريا بقمح روسي

أعربت شركة زراعية في شبه جزيرة القرم الروسية عن استعدادها لبدء توريد القمح إلى سوريا، التي تضرر محصلوها بسبب الحرب الدائرة فيها منذ عدة سنوات.

وقال المدير العام لمجموعة شركات "سكفورتسوفو" إيغور بوليشوك، إن شركته تعتزم إجراء مفاوضات مع وفد سوري بشأن توريد القمح ومحاصيل أخرى كالبازلاء، مشيرا إلى أن حجم الشحنات الأولى من القمح قد يصل 10 آلاف طن.

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ووصل وفد تجاري سوري يترأسه وزير الاقتصاد محمد سامر خليل مساء الأربعاء إلى مدينة يالطا جنوبي شبه جزيرة القرم الروسية، للمشاركة في أعمال منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

وقال الوزير إن توطيد علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع روسيا يعد من أولويات عمل وزارته، وخاصة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

يشار هنا إلى أن المنتدى الاقتصادي يعقد أعماله ما بين 19 و21 أبريل الجاري، ومن المنتظر أن يفوق عدد المشاركين فيه 3 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي