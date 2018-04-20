لافروف: العقوبات على روسيا تلحق الضرر بالجميع

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات التي فرضت بشكل غير شرعي وأحادي على روسيا تلحق الضرر بالجميع، وموسكو ليست الجهة التي فرضتها، ولا ترى سببا لتبريرها.

وأضاف لافروف اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل: "عندما تتم مناشدتنا لاتخاذ الخطوة الأولى تجاه الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تطلق عملية تخفيف القيود، نقول إن روسيا ليست الجهة التي فرضت هذه القيود ".

كذلك أشار إلى أن الجزء الأكبر من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فرض بعدما عجز الأوروبيون في الوفاء بتعهداتهم كجهة ضامنة للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في فبراير 2014 بين الرئيس الأوكراني الحالي والمعارضة الأوكرانية.

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وربط قادة الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن روسيا، بتنفيذ جميع اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، رغم أن موسكو لا تعد طرفا في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي