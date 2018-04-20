وزير الطاقة الروسي: 113% مستوى الالتزام باتفاق "أوبك+"

أشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة بمستوى التزام الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام بلغ منذ مطلع العام الماضي 113%.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه الوزير الروسي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الثامن للجنة مراقبة الإنتاج والمنعقد اليوم في جدة بالسعودية، وقال نوفاك: "إن الأطراف المشاركة اتفقت على أنه لا يمكنك التوقف عند النتائج التي حققناها، ليس بهدف تحسين الوضع في سوق النفط، بل لوجود مخاطر جسيمة على التوازن".

وأشار الوزير الروسي إلى أن مستوى الامتثال وصل إلى مستويات قياسية في مارس، حيث بلغ 149%، ومنذ مطلع عام 2017 وصل إلى 113%.

Министр @novakav1: «Сегодня мы отметили, что мы вышли на рекордные показатели по исполнению соглашения - 149% за март, а с начала 2017 года - 113%" — Минэнерго России (@MinenergoGov) April 20, 2018

وعن تأثير الاتفاق على أسواق النفط، قال الوزير إن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 25%، ونسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.

Пресс-конференция с участием Министра @novakav1 по итогам 8-ого заседания Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК по отслеживанию выполнения обязательств по добровольной корректировке об'емов добычи нефти pic.twitter.com/sK7Y7fwBou — Минэнерго России (@MinenergoGov) April 20, 2018

بدوره أعرب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عن أمله في تحول اتفاق "أوبك+"، والذي تنتهي صلاحيته بحلول نهاية 2018، إلى اتفاق للتعاون بدون سقف زمني لدول "أوبك+".

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق النفطية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ 2014، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك" والدول من خارج أوبك تعقد اجتماعها كل شهرين، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم كلا من روسيا، والكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وسلطنة عمان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي