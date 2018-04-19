"فوكس سينما" تحصل على الرخصة الثانية وتخطط لفتح 600 شاشة في السعودية

قالت "فوكس سينما" اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية، وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة".

وتعتزم "فوكس سينما"، المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي يقع مقرها في دبي، استثمار ملياري ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض في السعودية في الأعوام الخمسة المقبلة.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت المملكة في العام الماضي حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية في إطار إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

وفتتحت ليلة الأربعاء رسميا دار عرض سينمائي في السعودية هي الأولى من نوعها برعاية شركة الترفيه للاستثمار والتطوير، بالتعاون مع شركة "AMC".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي