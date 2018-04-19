بروكسل تقترح صفقة مغرية على واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية

يعتزم الاتحاد الأوروبي عرض صفقة على الرئيس دونالد ترامب يخفض الاتحاد بموجبها رسوم استيراد السيارات الأمريكية، مقابل إعفاء صادراته من الألومنيوم والصلب من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمعلومات، التي حصلت عليها "وول ستريت جورنال"، فإن التسوية التي تقترحها بروكسل ستلبي، على حد تعبير المسؤولين الأوروبيين، مطالب ترامب الأساسية والقاضية بخفض الاتحاد رسومه الجمركية على السيارات وقطع الغيار والمعدات الصناعية الأمريكية.

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مقابل ذلك يتوجب على الولايات المتحدة إعفاء الألومنيوم والصلب الأوروبي من الرسوم الجمركية، إضافة لذلك تطالب بروكسل واشنطن السماح للشركات الأوروبية في المشاركة بالمناقصات الحكومية الأمريكية.

كذلك لم تستبعد الصحيفة أن تتضمن الصفقة تعهدات بوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة في معركته ضد الصين في منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أقر في مارس الماضي فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب الأوروبي بنسبة 25% ومن الألمنيوم بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي إلى حماية الأمن الوطني للولايات المتحدة.

وقد علق البيت الأبيض سريان هذه الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا من هذه المنتجات حتى الأول من مايو المقبل، ومن المتوقع أن تجري مفاوضات بين واشنطن وبروكسل بخصوص الرسوم الجديدة قبل هذا التاريخ، وبعد ذلك سيتخذ ترامب قرارات إضافية بخصوص سريان الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي من عدمه.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي