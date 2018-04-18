أوروبا تشكك بنوايا الولايات المتحدة تجاهها

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد الأوروبي لم يحصل إلى الآن على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفائه من رسوم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وأضافت مالمستروم: "نحن ننتنظر أن نصبح، بشكل دائم ودون أي شروط، مستثنين من هذه الرسوم. إلى الآن لم نحصل على أية ضمانات، لكن المفاوضات مستمرة بهذا الخصوص".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر في مارس الماضي فرض رسوم جمركية على واردات أمريكا من الصلب بنسبة 25% ومن الألمنيوم بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي إلى حماية الأمن الوطني للولايات المتحدة.

وقد علق البيت الأبيض سريان هذه الرسوم على بضائع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى حتى الأول من مايو المقبل، ومن المتوقع أن تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص الرسوم الجديدة قبل هذا التاريخ، وبعد ذلك سيتخذ ترامب قرارات إضافية بخصوص سريان الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي من عدمها.

المصدر: "نوفوستي"