أغنى أغنياء روسيا يملكون نحو نصف تريليون دولار

زادت ثروة أغنى 200 رجل أعمال في روسيا خلال العام الماضي بنسبة 5.4% أو بواقع 25 مليار دولار لتصل إلى 485 مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس".

وذكرت المجلة الأمريكية أن عدد أصحاب المليارديرات في روسيا ارتفع في 2017 من 96 إلى 106 أشخاص، مشيرة إلى أن العام الماضي كان خيرا على رجال الأعمال الروس رغم حالة الترقب التي سادت في نهاية العام بانتظار فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وتصدر قائمة أغنياء روسيا رجل الأعمال فلاديمير ليسين، صاحب شركة التعدين "NLMK" ومجموعة "UCL" القابضة بثروة تجاوزت الـ19 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية أليكسي مورداشوف، الشريك الأساسي في مصنع "سيفير ستال" للصلب والفولاذ، بثروة بلغت 18.7 مليار دولار.

وجاء في المركز الثالث ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية "نوفاتيك"، ومدير شركة "سيبور" العاملة في قطاع البتروكيماويات والمتخصصة في معالجة الغاز، بثروة وصلت إلى 18 مليار دولار.

لكن بداية شهر أبريل من العام الجاري كانت صعبة على رجال الأعمال الروس، والذين خسروا قرابة 15 مليار دولار في يوم واحد، بعد فرض الولايات المتحدة في 6 أبريل عقوبات جديدة على موسكو تضمنت شركات وشخصيات روسية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي