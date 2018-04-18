الصين تعفي سياح 59 دولة من التأشيرة السياحية

أعفت الصين سياح 59 دولة أجنبية منها روسيا وقطر والإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها عند زيارتهم جزيرة هاينان السياحية، التي تقع جنوبي الصين.

وذكرت وسائل إعلام صينية أنه ابتداء من مطلع شهر مايو القادم سيكون بمقدور السياح من 59 دولة دخول هاينان من دون فيزا، وذلك في إطار تسهيلات أطلقتها الحكومة الصينية لجذب السياح الأجانب إلى هاينان.

ومع إلغاء الفيزا فإن عدد السياح الروس الذين سيقصدون هاينان بهدف السياحة مرشح للزيادة، ففي العام الماضي قصد الجزيرة، التي تمتاز بطبيعة استوائية جميلة، نحو 284 ألف سائح.

ولتشجيع السياحة من روسيا إلى الجزيرة الصينية، تم إطلاق رحلات جوية مباشرة من مدن روسية مثل موسكو، نوفوسيبيرسك، إيركوتسك، كراسنويارسك، فلاديفوستوك وخاباروفسك.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي