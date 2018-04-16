السعودية تزيح إيران من السوق العراقية

قال رئيس هيئة الصناعة والتجارة الإيرانية رضا تجريشي، إن إيران بدأت تخسر السوق العراقية، وأصبحت السعودية تحل محلها.

وأضاف المسؤول الإيراني أن " الاتفاق بين السعودية والعراق حول خفض الرسوم الجمركية أدى إلى فقدان السوق العراقية بالنسبة للشركات الإيرانية".

ووفقا لوكالات أنباء إيرانية، فإن تجريشي انتقد بشدة الإنفاق العسكري الإيراني في العراق في الوقت الذي أصبحت فيه "منافع العراق الاقتصادية من نصيب السعودية".

واتهم المسؤول الإيراني بغداد بعدم التعامل بشفافية في علاقاتها التجارية مع طهران، موضحا أن رفع الرسوم الجمركية من قبل الحكومة العراقية على البضائع الإيرانية والحد من إصدار أذونات دخول الشاحنات الإيرانية المحملة بالبضائع إلى العراق، زاد من تكلفة الصادرات الإيرانية وأصبحت غير منافسة في الأسواق العراقية.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارات منذ عامين تقضي بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الإيرانية التي تدخل السوق المحلية، ما أدى إلى انخفاض تصدير البضائع الإيرانية إلى العراق.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة