رئيس البرلمان المصري يدعم "وصفة" لمكافحة البطالة

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن قانون ترخيص وحدات الطعام المتنقلة سيسهم في حل مشكلة البطالة، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.

وأكد عبد العال، خلال جلسة عامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة المشروعات الصغيرة حول مشروع قانون وحدات الطعام، أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة في مواجهة البطالة، في إشارة إلى ما أعلنه وزير المالية عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 11%.

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ووفقا لليوم السابع، فإن مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، يهدف إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، والقانون من 17 مادة، تتضمن التعريفات الواردة بالمشروع وكيفية إصدار تراخيص وحدات الطعام وشروط طلب الترخيص، وكيفية تشجيع الشباب على العمل والاستثمار في هذا المجال، وصولا إلى المخالفات والجزاءات.

المصدر: وكالات