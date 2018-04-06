الاتحاد الأوروبي يخفف قيوده على استيراد الفراولة المصرية

قال وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي أوصى بإلغاء الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من الفراولة، التي كان الاتحاد قد فرضها العام الماضي.

وأضاف الوزير في بيان صحفي إن التوصية الأوروبية جاءت "بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج".

وأشار إلى أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل المعنية بمراجعة قوائم المنتجات الزراعية التي تخضع لفحوصات إضافية أصدرت توصية للدول الأعضاء بإلغاء الفحوصات الإضافية على صادرات الفراولة من مصر.

وأوضح الوزير أن إقرار توصيات مجموعة العمل سيكون في يوليو القادم، على أن يطبق القرار مع بداية موسم التصدير الجديد لمحصول الفراولة، نظرا لانتهاء الموسم الحالي، الذي يستمر من نوفمبر حتى أبريل.

يذكر أن دولا، من بينها الكويت والأردن والإمارات والسعودية وأستراليا، رفعت في الآونة الأخيرة حظرا كان مفروضا على صادرات مصر الزراعية من الفواكه والخضروات.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي