مصر تسعى لجذب المزيد من السياح

قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط اليوم الخميس، إن مصر ستعمل على جذب المزيد من السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية في الفترة المقبلة من خلال الحملات الترويجية.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في القاهرة، أن عدد السائحين الوافدين لمصر من تلك الدول قليل جدا، دون أن تذكر أرقاما محددة عن عدد السياح المتوقع وصولهم إلى مصر بعد القيام بالحملات الترويجية.

وبينت المشاط أن وزارتها ستقوم بإعادة هيكلة الفنادق التي لم تضخ أي استثمارات في بنيتها التحتية منذ 2011، متوقعة تحسنا ملموسا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للوزيرة المصرية فإن قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطرابات السياسية عقب انتفاضة 2011.

كما وعدت الشماط بالعمل على إعادة تنشيط صندوق الاستثمار "بابيرس"، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات والفنادق السياحية التي تواجه صعوبات وذلك عبر جذب رؤوس أموال أجنبية للصندوق.

وكانت مصر أطلقت الصندوق في 2014 بهدف الاستثمار في الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها وتأسيس شركات سياحة جديدة.

وقالت المشاط إن الوزارة ستوقع في الشهر الجاري بروتوكول تعاون مع شركة هواوي للقيام بدعاية سياحية لمصر في الصين من خلال الهواتف المحمولة.

وواجهت السياحة المصرية عقبات كبيرة، خاصة في أعقاب حادثة تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 وموت جميع ركابها.

وأعقب تحطم الطائرة فرض روسيا حظرا على السفر إلى مصر وحظر بريطانيا السفر إلى سيناء. ومؤخرا أعلنت السلطات الروسية إعادة الرحلات الجوية إلى القاهرة ابتداء من الخميس المقبل 12 أبريل.

المصدر: "رويترز"