مصرف إماراتي يحذر من عمليات احتيال

حذر مصرف "أبوظبي الإسلامي" الإماراتي من محاولات احتيال تستهدف عملاءه بغرض سرقة بياناتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مكالماتهم الهاتفية.

وقال المصرف، في رسالة وجهها إلى عملائه: "إن المحتالين يقومون بالتواصل مع العملاء عبر مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني أو رسالة عبر تطبيق واتساب لإعلام العميل بربح جائزة نقدية من المصرف أو مؤسسات أخرى، ويطلبون مشاركة المعلومات المصرفية السرية ليتمكنوا من تحويل الجائزة النقدية".

وأضاف المصرف أنه في حال قيام العملاء بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو المصرفية يقوم المحتالون بسحب أو تحويل الأموال من حساب العميل المصرفي إلى حسابات أخرى.

وشدد المصرف في رسالته على ضرورة عدم مشاركة المعلومات الخاصة بالحساب أو البطاقة مع أي شخص، وأكد أن "موظفيه لم يطلبوا من العملاء بتاتا أيا من تلك المعلومات".

وقبل يومين، حذرت شرطة أبوظبي من الرسائل الاحتيالية، التي يستخدمها محتالون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية.

المصدر: "البيان"

فريد غايرلي