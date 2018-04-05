قرار سعودي جديد بشأن الاستيراد من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الحظر الذي فرضته على استيراد مادتي الفراولة (الفريز)، والفلفل الطازجتين من مصر.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، حمد بن عبد العزيز البطشان، أمس الأربعاء، أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية، المصدرة للمملكة، من متبقيات المبيدات، وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا، من خلال تطبيق إجراءات وآليات صممت خصيصا للمحاصيل المحظورة، والتي تم تطبيقها من قبل مصر على المزارعين والمصدرين.

وبين البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم، المسموح الاستيراد منها للمملكة، وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية، ومتبقيات المبيدات، وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

جدير بالذكر، أن السعودية حظرت استيراد الفراولة المصرية اعتبارا من يوليو 2017، فيما حظرت الفلفل منذ ديسمبر 2016.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قررت، يوم الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة المصدرة من مصر.

المصدر: واس

رُبى آغا