ترامب يقر بخسارة الحرب التجارية مع الصين

اعترف الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بخسارة الحرب التجارية مع الصين منذ سنوات، مرجعا السبب في ذلك إلى تولي "أشخاص غير أكفاء من الحمقى" قيادة الولايات المتحدة

وكتب ترامب في تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "نحن لسنا في حرب تجارية مع الصين اليوم، لقد خسرنا هذه الحرب منذ سنوات، بسبب الأشخاص الحمقى وغير المؤهلين الذين تولوا إدارة الولايات المتحدة. لدينا اليوم عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية.لن نسمح لذلك بالاستمرار".

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018

When you’re already $500 Billion DOWN, you can’t lose! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018

وكانت واشنطن قد نشرت أمس الثلاثاء قائمة من 1300 سلعة صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا "ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا"، تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنحو 25%، لترد بكين اليوم الأربعاء بنشر قائمة بـ106 سلع أمريكية تستورد منها الصين سنويا أيضا "ما يعادل 50 مليار دولار"، ستفرض رسوم جمركية عليها بنحو 25% أيضا.

المصدر: "نوفوستي"