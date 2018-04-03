"أيروفلوت" تطلق ميزة جديدة في رحلات المسافات المتوسطة

بدأت الناقلة الروسية للطيران "أيروفلوت" بتزويد طائراتها المخصصة للمسافات المتوسطة بخدمة الإنترنت، حسبما أفادت الناقلة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة أن طائراتها من طراز "إيرباص 320 و321" سيتم تزويدها بخدمة الإنترنت ووسائل الترفيه الحديثة.

وتخطط الشركة لتزويد 81 طائرة من أسطولها الجوي بهذه الخدمة، وقد تم بالفعل تزويد 8 طائرات من نوع "إيرباص 320" بالانترنت، على أن تشمل الخدمة باقي الطائرات في موعد أقصاه ديسمبر 2019.

وستبلغ قيمة الاشتراك في الإنترنت غير المحدود على متن طائرات "آيروفلوت" 800 روبل (حوالي 14 دولار) للساعة الواحدة، وألف روبل لكامل الرحلة.

يذكر أن "آيروفلوت" كانت قد زودت طياراتها المخصصة للرحلات الطويلة بخدمة الانترنت منذ مدة طويلة.

المصدر: "لينتا.رو"