نوفاك: نبحث تأسيس منظمة مشتركة للتعاون مع أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تدرس مع دول نفطية مسألة تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنهاية 2018.

وأضاف نوفاك اليوم الثلاثاء، أن حجم إنتاج روسيا من النفط، في الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري، جاء متوافقا مع التزاماتها في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، وأكد أن موسكو ستلتزم بتنفيذ تعهداتها بخفض إنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2018.

وكانت روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط في مارس الماضي بنحو 280 ألف برميل يوميا، بمعدل يقل بـ20 ألف برميل عن نسبة التخفيض المنتظرة.

يذكر أن منظمة "أوبك" وعددا من الدول غير الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا اتفقت بنهاية 2016 على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، وبلغت حصة روسيا من التخفيض 300 ألف برميل يوميا. وتنتهي فترة سريان الاتفاق نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات